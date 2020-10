Swiatek niet naar finale dubbelspel op Roland Garros

Bouwmees­ter gedeeld eerste op EK

8 oktober Na de eerste dag van het Europees kampioenschap Laser Radial in het Poolse Gdansk staat Marit Bouwmeester op een gedeelde eerste plaats in een veld met 107 deelnemers. Vanwege het omvangrijke veld is de wedstrijd opgesplitst in twee groepen, vandaar de gelijke score.