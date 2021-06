Swiatek soepel naar kwartfinales in Parijs, Osaka trekt zich na rel terug voor Berlijn

Barbora Krejcikova (25) heeft voor het eerst in haar carrière de kwartfinales bereikt van een grand slam. De nummer 33 van de wereld rekende op Roland Garros in de vierde ronde overtuigend af met de Amerikaanse Sloane Stephens: 6-2 en 6-0.



Krejcikova verkeert in de vorm van haar leven. De Tsjechische tennisster won in aanloop naar het graveltoernooi in Parijs het toernooi van Straatsburg. Dat was haar eerste toernooizege in het enkelspel. In het dubbelspel heeft ze een veel grotere reputatie. Met haar landgenote Katerina Siniakova won ze in 2018 Roland Garros en Wimbledon.