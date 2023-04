Tadej Pogacar loopt gecompliceerde breuk in linkerhand op bij val in Luik-Bastenaken-Luik

LIVE wielrennen | Evenepoel gooit ook Pidcock overboord en is solo op weg naar nieuwe zege in Luik-Bastenaken-Luik

Over 258,5 kilometer en tien Ardense klimmetjes rijdt het peloton vandaag van Luik naar Bastenaken, om weer te eindigen in het centrum van Luik. Wie volgt Remco Evenepoel op als winnaar? In ieder geval niet Tadej Pogacar, hij kwam ten val en moest de strijd staken. Mis tot aan de finish niks via ons widget hierboven en het liveblog hieronder.