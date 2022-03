Tadej Pogacar slaat dubbelslag in Tirreno-Adriatico

Tadej Pogacar heeft de vierde etappe van de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico gewonnen. De Sloveen UAE Team Emirates liet na een rit over ruim 200 kilometer door de Apennijnen iedereen zijn hielen zien op de slotklim. Pogacar nam tevens de leiderstrui over van Filippo Ganna.

Rit vier van de Tirreno kreeg een fraai podium met de winnaar van de Tour de France als winnaar en Jonas Vingegaard, tweede in de Tour, als nummer twee. De Deen van Jumbo-Visma bleef Victor Lafay en Remco Evenenpoel net voor. Wilco Kelderman kwam als achtste over de streep.

Volledig scherm Tadej Pogacar kan zijn armen de lucht in steken na rit 4 in de Tirreno. © photo: Cor Vos

In de etappe van Cascata delle Marmore naar Bellante werd de Amerikaan Quinn Simmons na een lange vlucht op een kilometer of 12 voor de finish teruggepakt door het peloton. Niet veel later ging Valentin Ferron er in zijn eentje vandoor. Maar veel meer dan een voorsprong van 10 seconden werd de Fransman van TotalEnergies niet gegund.

Met nog minder dan 5 kilometer te gaan werd Ferron vlak voor de slotklim gegrepen. In de laatste kilometers bergop liet Wilco Kelderman zich nadrukkelijk zien. Voor de etappezege was het echter niet genoeg. Tegen de laatste versnelling bergop van Pogacar was niemand opgewassen.

Ewan stapt af

Caleb Ewan had de Tirreno-Adriatico toen al verlaten. Een dag na zijn ritwinst in de derde etappe vond de Australiër van Lotto-Soudal het mooi geweest. Volgens zijn ploeg ondervond Ewan enige last van een valpartij van woensdag. De sprinter gaat zich nu richten op Milaan-Sanremo, de voorjaarsklassieker die hij al twee keer als tweede beëindigde.

Vrijdag volgt een rit van Sefro naar Fermo over 155 kilometer. De Tirreno eindigt zondag.

Bekijk hieronder het algemeen klassement

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.