Tadej Pogacar verslaat Wout van Aert in sprint GP Montréal: ‘Ik kwam krachten tekort na de slotklim’

Wout van Aert is in de GP van Montréal verslagen door Tadej Pogacar. Na ruim 221 kilometer was de Sloveen van UAE Team Emirates, tweevoudig Tourwinnaar, in een sprint van vijf renners sterker dan de Belg van Jumbo-Visma. De Italiaan Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl) eindigde als derde.

De Brit Adam Yates (INEOS Grenadiers) werd vierde, de Fransman David Gaudu (Groupama-FDJ) vijfde. Pogacar was afgelopen vrijdag nog als 24ste geëindigd in de GP van Québec. De zege ging toen naar de Fransman Benoît Cosnefroy.

Het is de tweede overwinning in een eendagskoers dit jaar voor Pogacar. De Sloveen won eerder Strade Bianche. Ook zegevierde hij in drie etappes in de Tour de France waarin hij tweede werd achter de Deen Jonas Vingegaard.

Nadat op 24 kilometer van de streep de laatste van de vroege vluchters, de Noor Andreas Leknessund, was bijgehaald, ontbrandde de finale. In de laatste ronde volgden er op de beklimming van de Côte Camillien-Houde aanvallen van Pogacar en van de Brit Adam Yates. Zo ontstond er een kopgroep van vijf renners met daarbij naast Pogacar, Van Aert en Bagioli ook Yates en de Fransman David Gaudu.



In de slotkilometer begon Gaudu aan de sprint. Pogacar reageerde en had Van Aert in zijn wiel. Het lukte de Belg van Jumbo-Visma echter niet meer om de Sloveen te passeren. ,,Van Aert is een van de beste sprinters van de wereld, maar op deze aankomst, licht bergop, geloofde ik in mijn kansen”, zei Pogacar. ,,Ik voelde me echt goed en heb hier genoten. Dit was een prima voorbereiding op het WK.”

Van Aert zei na afloop dat hij bij het reageren op Yates op de slotklim te veel krachten had verspeeld. ,,Die kwam ik in de slotmeters te kort. Daarvoor had ik wel goede benen, maar het was een lastige race met heel wat supersterren in het deelnemersveld.”

Pogacar volgt de Belg Greg van Avermaet op die de vorige editie in 2019 won. De Grote Prijs van Montreal ging de afgelopen twee jaar vanwege de coronapandemie niet door.

Groenewegen tweede in GP Fourmies

Caleb Ewan heeft de GP de Fourmies gewonnen, een eendaagse wielerkoers in het noorden van Frankrijk. De Australische sprinter van Lotto-Soudal hield in de sprint Dylan Groenewegen en de Belg Amaury Capiot net achter zich.



Van een kopgroep van vijf bleven Taco van der Hoorn, de Belg Louis Blouwe en de Fransman Nicolas Debeaumarché vooraan over. Nadat een poging van de Fransman Sandy Dujardin de aansluiting te vinden mislukte, was het de ploeg Lotto-Soudal die 3 kilometer voor de finish het gat dichtte.



Meteen na de hergroepering was er een valpartij. Onder anderen Fabio Jakobsen behoorde tot de renners die achter de val stil stonden en meteen kansloos waren. Dat gold niet voor Ewan, die zijn zevende zege van het seizoen boekte.

Volledig scherm Dylan Groenewegen op archiefbeeld. © Pro Shots / George Deswijzen

