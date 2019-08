Tadic lovend over Daley Blind: ‘Hij is de Beckenbauer van Ajax’

Met een prachtige treffer brak Dusan Tadic in de tachtigste minuut het laatste beetje verzet van APOEL Nicosia (2-0). Opluchting en vreugde vochten om voorrang bij de hossende fans in de Johan Cruijff ArenA. ,,Logisch”, glunderde de aanvoerder van Ajax. ,,Want we gaan weer de Champions League in.”

,,Dit is echt zó belangrijk”, zei Tadic. ,,In de Champions League gebeurt het. We hadden twee grote doelen. Weer in de Champions League spelen, wat niet makkelijk is omdat we ons weer moesten kwalificeren. En we willen die kampioensschaal opnieuw pakken. Nu het eerste doel binnen is, willen we uiteraard ook weer overwinteren in de Champions League.”

In een zoektocht naar de beste basiself wijzigde trainer Erik ten Hag zijn basisformatie van de uitwedstrijd van vorige week tegen APOEL op maar liefst acht posities. Voor Tadic was het vooral belangrijk dat Daley Blind weer op zijn vertrouwde positie achterin stond. ,,Hij is onze Franz Beckenbauer. Hij zet alles neer en bij hem begint de opbouw van ons spel. Ja, van mij mag hij daar blijven staan. Ik moet ook de KNVB bedanken. Omdat we afgelopen weekeinde niet hoefde te spelen, hebben we een week met dit team op de training kunnen oefenen.”

Tadic was minder uitgesproken toen hem werd gevraagd of het een optie is om Edson Álvarez en Lisandro Martinez ook de komende weken samen op het middenveld te laten voetballen. Zowel de Mexicaan als Argentijn groeide op als verdediger. ,,Maar we misten nu met Donny van de Beek ook een belangrijke middenvelder”, zei de Serviër. ,,We hebben veel opties en krijgen nu meer tijd om naar elkaar toe te groeien. Het zijn wel winnaars, onze jongens uit Zuid-Amerika.”

Voorkeur voor een tegenstander heeft Tadic niet donderdag tijdens de loting in Monaco. ,,Ik speel het liefst tegen sterke ploegen”, zei hij. ,,Rode Ster Belgrado zou misschien wel mooi zijn. Zij hebben fantastische fans, net als wij hier in Amsterdam. De supporters van Ajax waren vanavond weer geweldig. Ook vanwege hen hoort Ajax ieder jaar in de Champions League.”