Tadic na teleurstelling tegen Benfica: ‘Wat er aan ontbrak bij ons? Dat we niet scoren’

,,We verdienen het niet om hier vanavond te verliezen", was Tadic van mening, hoewel Ajax na de 36ste minuut niet meer op doel schot. Darwin Núñez maakte in de 77ste minuut de winnende goal in de Johan Cruijff Arena, nadat hij André Onana in de lucht klopte na een vrije trap van Álex Grimaldo. ,,We wisten dat zij heel gevaarlijk zijn in de counter. Op dat vlak hebben we niets weggegeven, maar uit een vrije trap gaat het dan toch nog mis. Of ik André Onana de schuld geef van die goal? Nee, natuurlijk niet. We winnen samen en we verliezen samen, ik geef nooit iemand de schuld. We hadden zelf moeten scoren, kort voor die goal kregen we zelf nog een goede kans.”