Tadic: We zijn in de val getrapt

Getafe deed er alles aan om Ajax niet in het ritme te laten komen. De nummer drie van Spanje grossierde in kleine overtredingen. Getafe provoceerde en bleef maar toneel spelen. ,,Daardoor lag het spel steeds stil”, klaagde Tadic. ,,De zuivere speeltijd van deze wedstrijd was erg laag. Ik heb de scheidsrechter wel tien keer verteld wat Getafe allemaal aan het doen was. Ik weet het, zei hij. Maar hij deed niets.”

,,We moeten ook kritisch op ons zelf zijn”, zei Tadic. ,,We leden veel te veel balverlies. We speelden slordig en maakten onnodige fouten. En we laten ons uit ons eigen spel halen. Dat moet echt beter, dan is het nog niet verloren. Dit is een slechte uitslag, maar we geven niet op.”