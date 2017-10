Tafeltennissers Entac naar tweede ronde Intercup

De Ballen Verstand 'FC Twente wint de komende drie duels ook met Jan van Halst op de bank'

20 oktober ENSCHEDE - Wat kunnen we verwachten van FC Twente en Heracles het aankomende weekeinde? Voetbalwatchers Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde kijken vooruit richting de negende speelronde in de Eredivisie in de rubriek De Ballen Verstand.