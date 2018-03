Takagi haalt uit op 500 meter in Olympisch Stadion

Takagi kwam na 39.01 seconden over de streep. Wüst, die in de laatste rit startte, gaf 1.8 seconden toe. De Aziatische titelkandidate bleef als enige schaatsster onder de 40 seconden.

,,Mijn analyse was dat ik de bocht niks kon'', wijst Wüst op het slechte ijs waar de regen op was gevallen. Takagi zat veel eerder in het programma. ,,We geven nooit op natuurlijk en ik ga genieten van het publiek. Ik ga nu gewoon een heel goede drie kilometer rijden. Het wordt in ieder geval een heel moeilijk verhaal.''