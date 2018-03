Takagi onttroont Wüst, eerste Japanse wereldtitel

Ireen Wüst heeft op de vierde en laatste afstand bij het WK allround in Amsterdam geen wondertje kunnen verrichten. De 31-jarige schaatsster moest op de afsluitende 5000 meter flink wat goedmaken op klassementsleidster Miho Takagi, haar Japanse tegenstandster in de laatste rit.

Door Rik Spekenbrink



Wüst zal nog een aantal seizoenen nodig hebben om de volgende missie in haar schaatscarrière te vervullen. Ze wil Gunda Niemann evenaren, of eigenlijk verbeteren. De Duitse won de WK allround acht keer, Wüst ging in Amsterdam op voor nummer zeven, maar moest de Japanse Miho Takagi voor zich dulden. Op de afsluitende 5 kilometer moest Wüst vanavond ruim 11,5 seconde goed maken op Takagi. Dat lukte niet: 7.26,85 om 7.29,93.

Brons

Het brons op de WK ging naar Annouk van der Weijden, die haar carrière daarmee in glans afsloot. In een rechtstreeks duel op de 5 kilometer klopte ze Antoinette de Jong, die het WK daardoor als vierde afsloot. Van der Weijden, de Nederlandse kampioene allround, debuteerde op een wereldkampioenschap en was ‘the best of the rest’.

Want om de titel schaatsten alleen Wüst en Takagi. Vorig seizoen leidde de Japanse op de WK allround in Hamar ook na drie afstanden, maar bezweek ze op de 5 kilometer aan de spanning. Dat gebeurde nu niet. Hoe spannend de speakers in het Olympisch Stadion het ook probeerden te maken, Takagi kwam nooit in de gevarenzone.

Ze is de eerste Japanse wereldkampioene allround. Of dat het nieuws in het land gaat bepalen, is zeer de vraag. De Nederlandse bondscoach Johan de Wit vertelde eerder deze week dat het niet-olympische allrounden niet populair is in het land.

Sportief

Wüst pakte haar ‘verlies’ sportief op. Ze schaatste een ereronde met Takagi waarbij ze nadrukkelijk naar de winnares wees. Wüsts seizoen stond uiteraard in het teken van de Olympische Spelen, waar ze voor de vierde keer op rij goud wilde winnen en daarin slaagde. Op de 1500 meter versloeg ze Takagi, die geen individueel goud won, maar wel met Japan de ploegachtervolging won.

Wüst liet het WK allround eigenlijk al op de eerste afstand liggen. Haar 500 meter was relatief gezien matig, de schade te groot om op de lange afstanden te repareren. Takagi was de meest constante, met twee afstandsoverwinningen en een tweede en vierde plaats.

Volledig scherm Miho Takagi tijdens de race tegen Ireen Wust. © AP

Volledig scherm Ireen Wüst. © Foto: Margarita Bouma