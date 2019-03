Takagi slaat grote slag op 500 meter, Wüst en De Jong op podium

wk baanwielrennen Wild en Pieters veroveren wereldti­tel op koppel­koers

19:25 Kirsten Wild en Amy Pieters hebben Nederland bij de WK baanwielrennen in Pruszkow de vijfde gouden medaille bezorgd. Dat deden ze op de koppelkoers, een onderdeel dat volgend jaar in Tokio ook op het olympische programma staat. Voor Wild was het al haar derde medaille na goud op het omnium en zilver op de scratch.