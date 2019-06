Talent Lorena Wiebes troeft grote namen af op NK wielrennen

Hoogland en Lavreysen gaan strijden om gouden plak in sprintfina­le

17:40 Baanwielrenners Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen gaan onderling uitmaken wie het goud op de sprint wint bij de Europese Spelen in Minsk. De twee Nederlanders wonnen beiden hun duels in de halve finale in twee heats.