Tallon Griekspoor bereikt na drie maanden weer eens tweede ronde

Novak Djokovic lijkt een week voor de start van Roland Garros net op tijd zijn vorm te hebben gevonden. De Servische nummer 1 van de wereld won vanmiddag het ATP-toernooi van Rome door een zege in twee sets op Stefanos Tsitsipas: 6-0, 7-6 (5). Het was de eerste toernooizege voor Djokovic in 2022 en zijn zesde overwinning in totaal in de Italiaanse hoofdstad.

