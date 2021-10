Tallon Griekspoor blijft maar winnen en staat in Napels weer in finale

Basilasjvi­li bereikt voor het eerst halve finale masters­toer­nooi na winst op Tsitsipas

15 oktober Nikoloz Basilasjvili heeft voor het eerst een halve finale van een masterstoernooi bereikt. In Indian Wells in de Verenigde Staten versloeg hij in de kwartfinale de als tweede geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas in drie sets: 6-4 2-6 6-4.