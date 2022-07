Tallon Griekspoor boekt knappe zege op Holger Rune in Hamburg

De 26-jarige Nederlander won met 7-6 (8), 7-5 van de nummer 27 van de wereld, die als achtste was geplaatst. In de volgende ronde treft Griekspoor de winnaar van de partij tussen Laslo Djere en Borna Coric.

Bij een stand van 6-5 in de eerste set werkte Griekspoor op eigen service twee setpoints weg, waarna Rune ook in de tiebreak nog een kans kreeg om de set te pakken. Uiteindelijk benutte Griekspoor op 9-8 zijn derde setpoint. Griekspoor benutte in de volgende set zijn tweede matchpoint toen Rune de bal uitsloeg.