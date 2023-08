Tallon Griekspoor dankzij twee zeges in korte tijd naar halve finales Washington

Met video Matchwin­ner Noa Lang na heet avondje in de Kuip: 'Een warm welkom hè, maar ik geniet er wel van’

Noa Lang genoot van zijn officiële debuut voor PSV in de gewonnen strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord. De 24-jarige aanvaller maakte in de 79ste minuut de winnende treffer, maar kreeg vanaf het begin ook veel spreekkoren en fluitconcerten te verduren in de Kuip. ,,Ik pak het gewoon positief op.”