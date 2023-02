Tallon Griekspoor dinsdag op bijbaan in Ahoy: dit is waarom

Gefronste wenkbrauwen in Ahoy vanmiddag, toen het schema voor de tweede speeldag van de ABN Amro Open uitkwam. Tallon Griekspoor, de Nederlander in vorm, is dinsdag op court 1 geprogrammeerd en niet op het centre court. Toernooidirecteur Richard Krajicek legt uit.

Eigenlijk, zo had Krajicek bedacht, zou Griekspoor meteen op de openingsdag zijn eersterondepartij tegen Mikael Ymer spelen. Maar dat zag de Nederlander niet zitten. Griekspoor gaf er de voorkeur aan om het toernooi op maandag te beginnen met een dubbelpartij. Later vandaag staat hij met Botic van de Zandschulp op de baan tegen het Belgische koppel Vliegen/Gille. ,,De volgende optie was dinsdag om 11 uur. Dat wilde Tallon ook niet, hij wilde liever later op de dag spelen. Het gevolg was dat dat dan op baan 1 is, maar dat was ideaal voor hem”, zegt Krajicek.

Op het centre court spelen dinsdag titelverdediger Felix Auger-Aliassime en wereldtoppers Stefanos Tsitsipas en Daniil Medvedev. Die spelers worden logischerwijs ook niet zomaar naar baan 1 verplaatst. Dus zal het daar in de middag dringen worden voor de tennisfans om Griekspoor in actie te zien.

Ook Gijs Brouwer speelt dinsdag op baan 1, meteen om 11.00 uur, tegen de Zwitser Marc-Andrea Huesler. Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven komen woensdag pas in actie in het enkelspel. ,,We zijn altijd aan het puzzelen”, zegt Krajicek. ,,Sommige spelers dubbelen ook, daar moeten we rekening mee houden. Maar de ATP vindt het bijvoorbeeld ook niet goed als een speler op maandag zijn eersterondepartij speelt en dan pas op donderdag de tweede ronde. We proberen iedereen tegemoet te komen, volgens mij is iedereen blij met het schema.”

Dat is wel vooral geredeneerd vanuit de spelers. Het publiek in Rotterdam heeft wellicht een voorkeur voor Griekspoor in het grote stadion. Hij won eerder dit jaar zijn eerste ATP-titel, en bereikte de derde ronde van de Australian Open.