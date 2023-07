Tallon Griekspoor en Bart Stevens stunten in dubbelspel op Wimbledon: ‘Daar gaat mijn vakantie’

Na zijn nederlaag in het enkelspel gaf Griekspoor (27) te kennen dat hij na Wimbledon op vakantie gaat. Hij hoopte daarom donderdag al in actie te kunnen komen in het dubbelspel.

,,Tallon en ik zijn goede vrienden en we kennen elkaar van jongs af aan van toernooien. We gamen ook heel veel samen, zijn vorig jaar samen op vakantie geweest en nu staan we ineens hier. Dat ik hier mocht staan, heb ik ook alleen aan hem te danken, want met geen andere speler die ik ken was ik in het toernooi gekomen. Het eerste wat hij na afloop tegen me zei was: ‘Daar gaat mijn vakantie’.”