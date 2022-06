Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven pas laat de baan op in tweede ronde Wimbledon

Sta op het veld met de OranjeLeeu­win­nen tijdens Nederland - Finland

Is jouw (klein)kind helemaal gek op voetbal? Heeft hij of zij er altijd al van gedroomd om op het veld te staan bij de OranjeLeeuwinnen? Schrijf je hieronder dan snel in, en wie weet maakt je (klein)kind kans om zaterdag 2 juli bij de wedstrijd Nederland – Finland als ING Oranjevriendje op het veld te staan. Je kunt je tot en met donderdag 30 juni inschrijven. De wedstrijd is het FC Twente stadion (Enschede).

28 juni