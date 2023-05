Tallon Griekspoor hoopt op het beste in Parijs: ‘Maar bij een vijfsetter kan het een zwaar verhaal worden’

Fred Rutten compleet verrast: 'Vertrek Ruud van Nistel­rooij kwam binnen als een bom'

Na het plotselinge opstappen van Ruud van Nistelrooij op dinsdag is PSV in een crisis beland. En dat terwijl de kraker tegen AZ in Alkmaar op het programma staat. Een wedstrijd die de Eindhovenaren, onder leiding van interim-trainer Fred Rutten, niet mogen verliezen. Hij wilde tijdens het persmoment niet al te diep op de perikelen van de club ingaan.