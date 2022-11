Tallon Griekspoor kijkt na lang seizoen en korte vakantie uit naar Daviscup Finals: ‘Met dikke letters in mijn agenda’

Tallon Griekspoor kijkt na een teleurstellend einde van het seizoen en een vakantie enorm uit naar de Daviscup Finals. In Málaga hoopt de nummer 2 van Nederland opnieuw te kunnen pieken, zoals zijn coach Raemon Sluiter dat in het verleden ook zo goed kon.

Waar Griekspoor zich de afgelopen jaren tijdens zijn vakantie wat meer kon laten gaan, kreeg hij ditmaal voorafgaand aan zijn reis naar Thailand ‘huiswerk’ mee. De Daviscup Finals stonden immers voor de deur, een misschien wat onverwachte climax van het seizoen. Voor Griekspoor vormt de eindstrijd van het landentoernooi juist alweer de opmaat voor het nieuwe jaar.



,,De vakantie had prioriteit en die stond ook al gepland. De tenniskalender is gewoon irritant. Maar na een paar zware maanden was het wel even nodig, want nu zijn we weer fris in ons hoofd. Dat is de grootste winst. Het tennisgedeelte komt vanzelf wel weer. Wat ik zoal gedaan heb op vakantie? Veel aan het zwembad en op het strand gelegen, op een scootertje gereden en vooral lekker gegeten”, aldus Griekspoor (26), die in Bangkok nog een fietstochtje maakte met ploeggenoot Matwé Middelkoop.

Daviscup Finals

In Thailand zat de finale van de Daviscup echter altijd in hun achterhoofd. ,,Ik heb elke dag contract gehad met mijn fysieke trainer en heb dan ook fysiek doorgetraind, onder meer in de gyms van de hotels. Zo nu en dan heb ik wat hardgelopen op het strand, want als je twee weken niks doet is het daarna ook geen feest.”

Griekspoor won de laatste weken amper wedstrijden en zakte flink weg op de wereldranglijst. Hij is momenteel de mondiale nummer 96 en wordt maar net toegelaten tot de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van 2023. Tussen een reeks nederlagen door kende Griekspoor wel een opleving in de groepsfase van de Daviscup. ,,In de Daviscup heb ik het hele jaar goed gespeeld, ook in Glasgow. De Daviscup Finals staat dan ook met heel dikke letters in mijn agenda”, aldus Griekspoor.

Volledig scherm Tallon Griekspoor. © REUTERS

,,Ik hou ervan om voor een team te spelen en denk dat dat het beste in me naar boven haalt. Spelen voor een team en een land is een uniek gevoel. Dat doe je bijna nooit en is voor weinig mensen weggelegd. Ook in Málaga hopen we iets moois te kunnen neerzetten.”

In Glasgow zocht Griekspoor regelmatig contact met de Nederlandse fans, die hem naar eigen zeggen beter laten spelen. ,,Je kunt beter tien zingende fans in het oranje hebben dan honderd toeschouwers. In Glasgow was er een grote luidruchtige groep en we zijn ze toen ook in het nachtleven tegengekomen. Toen heb ik gezegd: wat er ook gebeurt, zij moeten ook naar Málaga komen. Volgens mij is dat allemaal geregeld.”

De Daviscup Finals gaan op dinsdag van start.