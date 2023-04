Tallon Griekspoor lijdt zure nederlaag tegen Stan Wawrinka in Monte Carlo

Voetbalpod­cast | ‘Dat Xavi Simons als 19-jarige PSV draagt is niet goed’

Een makkelijk weekend voor Feyenoord, Ajax, PSV en FC Twente. AZ verloor van Sparta. Het was ook het weekend van netten in de Kuip, Liverpool-Arsenal, de elleboog van een assistent-scheidsrechter en geen grote incidenten in de stadions. Etienne Verhoeff neemt het door met Maarten Wijffels in een nieuwe AD Voetbalpodcast.