Tallon Griekspoor neemt met ‘zakelijke zege’ eerste horde in Rosmalen

LIVE | Weer flinke heuvelrit in Dauphiné met finish heuvelop

Na de pittige heuveletappe van gisteren is het vandaag ook weer op en en af in de derde rit van het Critérium du Dauphiné. Met exact dezelfde lengte als gisteren (169 km) gaat het van Saint-Paulien naar Chastreix-Sancy , inclusief finish heuvelop. De finish is naar verwachting rond de klok van half 5. Volg de etappe in onze livewidget. Bekijk hieronder het algemeen klassement en het rittenschema.

12:30