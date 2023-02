Tallon Griekspoor rekent in Nederlands onderonsje in Ahoy overtuigend af met Gijs Brouwer

Met samenvattingTallon Griekspoor heeft de halve finales van het ABN Amro Open in Rotterdam bereikt. De nummer 61 van de wereld was in twee sets te sterk voor landgenoot Gijs Brouwer: 6-4 en 6-4. In de halve finale is Jannik Sinner zaterdagavond zijn tegenstander.

Griekspoor had aan een break in de derde game genoeg om de eerste set binnen te halen. In de tweede set brak hij Brouwer bij een stand van 2-2 opnieuw. Griekspoor, nu nog de nummer 61 van de wereld, maakte het daarna met sterk serveerwerk af. Hij moest in de laatste game nog wel een breakpoint van Brouwer wegwerken.

De Nederlander veroverde vorige maand in de Indiase stad Pune zijn eerste ATP-titel en bereikte vervolgens de derde ronde van de Australian Open. Door zijn prestaties in Ahoy keert Griekspoor volgende week terug in de top 50 van de wereldranglijst en gaat hij zelfs zijn beste ranking ooit (44ste) verbeteren.

Quote Een vol Ahoy, dan ben ik op m’n best Tallon Griekspoor

Griekspoor versloeg eerder deze week al de Zweedse qualifier Mikael Ymer en de Duitser Alexander Zverev, de olympisch kampioen van Tokio. Brouwer zorgde in de tweede ronde voor een stunt door Holger Rune uit te schakelen. De Deen, nummer 9 van de wereld, gaf in de tweede set bij een 4-0-achterstand geblesseerd op nadat hij de eerste set al had verloren. Brouwer staat op de wereldranglijst op plek 160. Hij was net als Griekspoor met een wildcard toegelaten door toernooidirecteur Richard Krajicek.

Volledig scherm Tallon Griekspoor. © ANP / ANP

De eerste halve finale in Ahoy gaat zaterdagmiddag tussen de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Rus Daniil Medvedev, die in de kwartfinales de Canadese titelverdediger Felix Auger-Aliassime uitschakelde. In de avond neemt Griekspoor het voor het eerst in zijn carrière op tegen Sinner, de nummer 14 van de wereld.

,,Ik zal dan beter moeten spelen dan vandaag. Als ik het niveau dat ik woensdag tegen Zverev weer op de mat kan brengen, heb ik niets te verliezen”, zei Griekspoor. ,,Een vol Ahoy, dan ben ik op m’n best. Hopelijk kan ik het zaterdagavond weer laten zien. Sinner zal meer druk voelen dan ik. Ik zal het publiek mee hebben. Hopelijk kunnen de fans het hem ook een beetje lastig maken.”

Griekspoor is de eerste Nederlandse halvefinalist op het ABN AMRO Open sinds 2014. Negen jaar geleden reikte Igor Sijsling tot de laatste vier in Ahoy en sindsdien kwam geen landgenoot meer zo ver. Sijsling verloor in 2014 in drie sets van de Kroatische tennisser Marin Cilic, die een dag later in de finale zijn meerdere moest erkennen in de Tsjech Tomas Berdych.

Griekspoor kan de eerste Nederlandse finalist worden sinds 2003. Toen bereikte Raemon Sluiter, tot eind vorig jaar de coach van Griekspoor, in zijn geboortestad de eindstrijd. Sluiter moest het daarin afleggen tegen Maks Mirni uit Belarus. De laatste Nederlandse winnaar dateert van 1998. Een kwart eeuw geleden was Jan Siemerink de beste in Ahoy.

Volledig scherm Tallon Griekspoor. © ANP / ANP Volledig scherm Gijs Brouwer. © ANP / ANP

ABN Amro Open 2023

