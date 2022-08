Tallon Griekspoor verliest in kwalificatie, maar mag als ‘lucky loser’ door

Tallon Griekspoor mag ondanks zijn nederlaag in de laatste kwalificatieronde in Winston-Salem toch meedoen aan het hoofdtoernooi. De Nederlandse tennisser werd als zogeheten lucky loser toegelaten, als vervanger van een afgehaakte deelnemer.

Griekspoor neemt het vanavond in de eerste ronde al op tegen de Australiër Alexei Popyrin en treft bij winst landgenoot Botic van de Zandschulp in ronde twee. De als tweede geplaatste Van de Zandschulp heeft een ‘bye’ in de eerste ronde.

Griekspoor was in de kwalificaties voor het Amerikaanse hardcourttoernooi als eerste geplaatst. De 26-jarige Haarlemmer versloeg eerst de Griek Michail Pervolarakis (3-6 6-4 6-3), maar moest het in de beslissende ronde afleggen tegen Christopher O’Connell uit Australië: 6-7 (4) 6-7 (4). Later op de dag volgde alsnog goed nieuws voor de Nederlander, die in Winston-Salem zijn rentree maakt na een coronabesmetting.

Griekspoor kwam half juni voor het laatst in actie in Hamburg, waarna hij zich ziek terugtrok in Kitzbühel. De huidige nummer 46 van de wereld moest daarna de masterstoernooien van Montreal en Cincinnati laten schieten.

Griekspoor hoopt in Winston-Salem (North Carolina) wat ritme op te doen voor de US Open, die volgende week begint. Vorig jaar haalde Griekspoor de tweede ronde in New York. Hij verloor toen van de Serviër Novak Djokovic.