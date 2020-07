Tamaëla groeit in rol als coach Bertens: 'Raemons baan inpikken, dat kon ik echt niet maken’

Door Lisette van der Geest



Eigenlijk is Elise Tamaëla een beetje zoals Kiki Bertens, de vrouw die ze begeleidt. Laat die schijnwerpers maar achterwege. Liever hard werken in de rust. Maar toen werd de assistent-trainer door Bertens gevraagd als hoofdcoach, een ‘mega-uitdaging, hartstikke leuk’; tegelijkertijd stapte ze in een situatie waarover iedereen plotseling een mening had. ,,Dat weet je als je werkt met iemand van haar kaliber, tuurlijk zit er druk op. Maar Kiki’s keuze werd ook nog eens niet begrepen. Ga er maar aanstaan.’’



Kortom, haar start als hoofdcoach van een top 10-speelster was pittig. ,,Werd mij door een aantal journalisten gevraagd van: voel je je niet schuldig, dat je de baan van Raemon (Sluiter, red.) hebt ingepikt? En mensen zeiden: dit is een keuze op safe. Of: dit kun je toch niet maken?’’