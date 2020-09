Tampa Bay Lightning wint Stanley Cup na meest bizarre seizoen ooit

US Open-kampioen Thiem begint goed in Parijs met zege op Cilic

28 september Dominic Thiem is goed begonnen aan Roland Garros, het toernooi waar de 27-jarige Oostenrijker afgelopen twee jaar in de finale stond. De kampioen van de US Open werd door de Kroaat Marin Cilic niet in de problemen gebracht. Het werd 6-4, 6-3, 6-3.