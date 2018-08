Tankink derde in zijn laatste Profronde Almelo

Voor de start van de 36ste editie werd er uitvoerig stilgestaan bij het afscheid van de populaire Tukker. Nog voordat hij een meter had gefietst in de Almelose binnenstad waren er al bloemen voor de profrenner van LottoNL-Jumbo, die vervolgens een ereronde kreeg in een cabrio. ‘Almelo bedankt Bram!’, stond er in grote letters op de sticker op de voorruit. De in 2001 prof geworden Tankink zwaaide vrolijk naar de vele fans in het centrum.

Kjeld Nuis

In het criterium moest Tankink, bezig aan zijn achttiende jaar als beroepsrenner, het onder meer opnemen tegen Niki Terstra. De renner van QuickStep won eerder dit jaar nog de klassieker Ronde van Vlaanderen en komt vanaf het volgend wielerseizoen uit voor de Franse formatie Direct Energie. Opmerkelijk was verder de deelname in Almelo van Kjeld Nuis. De olympisch en wereldkampioen schaatsen is een liefhebber van de fiets en zit vaak op de weg ter voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen.