Tankink start als recordhouder in Luik-Bastenaken-Luik

Tankink hield een blijvende herinnering over aan de editie van 2015. Hij kwam toen na de Redoute, een bekende scherprechter in de Ardennenkoers, ten val. ,,Ik was even buiten westen en de ambulance zat vol. In alle hectiek ben ik dan maar bij een supporter in de auto gestapt. Die man staat nog bij elke koers aan de start: 'Bram, als er iets is, ik ben hier hè'."