Tattoo- en spierbonk Samuel uit Slowakije valt op bij Het Ravijn

Hij is niet de grootste. Maar goed ook, want had Samuel Balaz een lichaamslengte van 2 meter, dan had-ie bij een Europese topploeg gespeeld. Met zijn 1.84 meter is de 23-jarige Slowaak zelfs aan de kleine kant voor een waterpoloër. Die hoogte compenseert hij ruim met de omvang van zijn bovenlichaam. Kom daar maar eens langs in het water.

Een indrukwekkende borstkast, met armen waarop menig bodybuilder jaloers kan zijn. En om het plaatje helemaal compleet te maken is z'n bovenlichaam voorzien van een tiental tattoos. "Als ik in het water lig, dan zie je daar niets van. Dan zie je alleen maar m'n hoofd", zegt de nieuwkomer van Het Ravijn met een glimlach.

Balaz is een waterpolonomade, die op 18-jarige leeftijd aan de reis door Europa begon. Via Frankrijk, Spanje, het Italiaanse Sicilië en weer Frankrijk kwam hij vlak voor de start van de Nederlandse eredivisie terecht in Nijverdal. "Waterpolo in Slowakije is helaas niet zo groot als in Servië, Kroatië of Hongarije. We hebben maar twee echt goede clubs, waar je kunt leven van de sport."

In rustig Engels praat hij aan de keukentafel van z'n Nijverdalse gastgezin over de Europese trip. Aan niets is te zien of te merken dat Balaz in het water een beest is. Allereerst die spierbundels. "Ik was 16 jaar, en een vriend van me deed aan bodybuilding. Na afloop van mijn seizoen vroeg hij of ik eens meeging naar the gym. Een week later drukte ik hetzelfde gewicht als hij omhoog."

Zuurstof

Gewichtheffen werd zijn hobby, Balaz groeide en groeide. "Je moet wel oppassen dat je niet te veel power krijgt, want dat kan ten koste gaan van de flexibiliteit. Ik moet wel soepel door wat water kunnen gaan. Bovendien, meer spieren hebben meer zuurstof nodig. Dus ben je sneller moe. Ik gooi hard, misschien wel het hardst van de ploeg. Een snelheid weet ik niet, heb het nog nooit gemeten."

Zijn maximumgewicht op de bench press (bankdrukken) is 155 kilogram. "Dat is best veel." Ter vergelijking: tijdens de krachttraining bij Het Ravijn doen de spelers een serie van vijf herhalingen met 60 kilo. "Daar hebben sommigen al problemen mee, zijn ze moe na afloop. Wat ik doe? Vijf keer twintig herhalingen. No problem." Net zo min als Balaz op de leg press 300 kilo omhoog drukt.