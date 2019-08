Tauber vijfde in Val di Sole, winst voor Ferrand-Prévot

Ferrand-Prévot en Neff waren een maat te groot voor de rest. Jenny Rissveds werd derde, zij kwam ruim een minuut later over de finish. Nederlands kampioene Anne Tauber werd vijfde op bijna twee minuten achterstand van de winnares. Anne Terpstra eindigde als twaalfde.



Neff, leidster in het wereldbekerklassement en vrijdag winnares van de shorttrackrace, werd vorige week in het Tsjechische Brno Europees kampioene. Terpstra greep toen net naast een medaille en finishte als vierde.



Later vanmiddag komen de mannen in actie. Mathieu van der Poel behoort tot de favorieten, nadat hij vrijdag al de opwarmer in de vorm van de shorttrackrace wist te winnen.