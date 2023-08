Team DSM-Firmenich slaat slag met komst Fabio Jakobsen: ‘Heb nog wat goede jaren in de benen’

,,Sinds mijn jeugd was dit een van de grote en opkomende teams in de grootste races zoals de Tour de France”, aldus Jakobsen. ,,Het was altijd iets om naar op te kijken. Als je de prijzen ziet die ze gepakt hebben, dan merk je dat het een team met historie is en het is een eer om er deel van uit te maken.”

Jakobsen, prof sinds 2018, heeft 43 ritzeges op zijn naam staan. Hij won in 2022 een etappe in de Tour de France en had in 2019 en 2021 in totaal al vijf ritten gewonnen in de Ronde van Spanje.

,,Ik heb een aantal mooie momenten beleefd en mooie herinneringen gemaakt”, aldus de sprinter, die tijdens de afgelopen editie van de Tour de France afstapte wegens een blessure. ,,Maar ik word pas 27 aan het einde van de maand dus ik denk nog steeds dat ik nog een aantal goede jaren in de benen heb. Ik ben erg gemotiveerd om snel te zijn en samen te winnen.”

Teammanager Rudi Kemna is content met de versterking. ,,Sportief gezien weet iedereen dat Fabio een van de topsprinters ter wereld is en we zijn blij hem in ons team te hebben. We hebben heel leuke gesprekken gehad over onze doelen om samen sprints op het hoogste niveau te winnen en hoe we dat gaan bereiken. Fabio heeft een heel sterk karakter en hij is een zeer vastberaden en veerkrachtig persoon. Hij wil altijd het maximale uit zichzelf en de mensen om hem heen halen.”

Bij Team DSM-Firmenich staan onder anderen landgenoten Martijn Tusveld en Nils Eekhoff onder contract.

