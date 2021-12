Team Max Verstappen versus Team Lewis Hamilton: van ruziënde teambazen tot teammaten met sleutelrol

Heracles verder in de problemen: einde seizoen dreigt voor Azzaoui

ROTTERDAM - De kans dat Heracles dit seizoen nog kan beschikken over Ismail Azzaoui is klein. De vrees bestaat dat de aanvaller zijn kruisband heeft gescheurd. De blessuregevoelige Belg overkwam dat al twee keer eerder in zijn loopbaan: in 2016 en 2018. Toen was het beide keren de andere knie.

