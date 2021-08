Team Reggeborgh gaat door en legt Femke Kok nog voor Winterspelen langer vast: ‘Dit geeft zekerheid’

Door Lisette van der Geest



Femke Kok is te nuchter, zegt ze, om zichzelf het boegbeeld van de Reggeborghploeg te noemen. Tegelijkertijd krijgt juist de 20-jarige sprintster vlak voor de winter een contractverlenging aangeboden. De sponsor maakt bekend minstens tot en met de Winterspelen van 2026 in Milaan in het schaatsen te blijven, het contract van Kok, winnares van WK-zilver afgelopen seizoen, wordt opengebroken en verlengd met twee jaar, tot en met 2024.



Als het aan de schaatssponsor had gelegen, hadden ze Kok, het grootste schaatstalent van het moment, tot en met de Winterspelen van Milaan vastgelegd bij de ploeg die wordt geleid door oud-olympisch kampioen Gerard van Velde. Kok: ,,We, mijn ouders, manager en ik, hebben er heel goed over nagedacht, alle keuzes overwogen; het niet doen, wel verlengen, of ertussen gaan zitten, tussen hun voorstel en het jaar dat ik eigenlijk nog had staan. En uiteindelijk is dat laatste wat we hebben gedaan. Ik rij nog minstens drie winterseizoenen bij Reggeborgh.”

Daarmee kiest Kok ervoor om niet eerst haar resultaten van dit olympische seizoen af te wachten. Zij is een van de grote kanshebbers op een olympische medaille in Peking. Ze zou zelfs geschiedenis kunnen schrijven: haar beste afstand, de 500 meter, is de enige schaatsafstand waarop door een Nederlandse vrouw nog nooit olympisch goud is gewonnen.

,,Ze kwamen met een goed voorstel. Ik voel me ook vereerd en natuurlijk had het voor mij ook interessant kunnen zijn de Spelen af te wachten, maar aan de andere kant geeft het mij zekerheid. Ik heb een plekje in een ploeg, dat is soms in het schaatsen ook wel een ding. Maar het belangrijkste is: ik zit hier echt op mijn plek, met een superfijne staf. Het afgelopen jaar ging het natuurlijk erg goed."



Kok won naast WK-zilver vier wereldbekerwedstrijden op rij, de enige vier in een door coronabeperkingen gedomineerd seizoen, waarin onder andere de Japanse ploeg ontbrak. Bovendien zat ze in Thialf, de laaglandbaan in Heerenveen, slechts nipt boven het Nederlands record van Thijsje Oenema, gereden in 2013 op de snelste baan ter wereld in Salt Lake City. Kok: ,,Ik heb hier niet de garantie dat het de komende jaren ook zo goed gaat, maar ik zie mezelf binnen nu en drie jaar niet in een ander team rijden. Deze ploeg past voor mijn gevoel goed bij me.’’

Ze nam weinig mensen in vertrouwen bij het maken van haar keuze, daarvoor gaat nieuws te snel rond, weet ze. Maar ze raadpleegde tijdens een fietsritje wel routinier Ireen Wüst, sinds een jaar haar ploeggenote en Nederlands succesvolste olympiër, bezig aan haar laatste seizoen. ,,Aan haar advies had ik veel. We hebben hetzelfde management, zij heeft ook veel meegemaakt. Zij zei: denk er goed over na, met gevoel, maar kijk ook zakelijk. Van: is het voor mij wel voordelig, haal ik hier iets uit? En kijk sporttechnisch of je krijgt wat je nodig hebt.”

Dat ze nu veel aandacht krijgt vindt Kok soms lastig. Haar carrière gaat snel, twee jaar geleden reed ze nog bij de junioren. Dit seizoen draait het om de Spelen, wat automatisch extra druk geeft. ,,Je ontkomt er niet aan. Het is aan de ene kant een goed teken, dat veel mensen nu naar me toekomen en beginnen over de Spelen.

,,Aan de andere kant vind ik het moeilijk, die druk. Dan zeg ik: ja, maar hallo, ik ben niet eens geplaatst. Je moet je sowieso eerst nog maar eens zien te plaatsen voor de Spelen, wat in Nederland met alle concurrentie ook heel moeilijk is. Daar heb ik het wel over met mensen om me heen. Ik probeer hetzelfde te denken als vorig jaar, toen een WK ook belangrijk was.”

