Team Reggeborgh neemt afscheid van Verweij, Leerdam vertrekt zelf

Terug naar 2010 Fred Rutten onder de indruk van FC Twente: ‘De spelers hebben zich verschanst in een cocon’

9:35 ENSCHEDE - 3 april 2010. Het is lente en de koude oorlog is begonnen: geen tulpen maar gifpijlen uit Amsterdam. Hoe Ajax ook prikt, steekt en zuigt, FC Twente geeft vooralsnog geen krimp. Ook het lastige uitduel bij VVV-Venlo komt de ploeg schadevrij door (0-2). De concurrentie verzucht: het is om gek van te worden.