Team Sunweb contracteert Janneke Ensing

Ensing combineerde het wielrennen jarenlang met schaatsen, eerst op de langebaan en later in de marathons. Sinds een paar jaar richt ze zich volledig op de fiets. ,,Janneke wordt ieder seizoen beter en als voormalig marathonschaatsster is ze heel ervaren in tactische zaken'', zegt ploegleider Hans Timmermans van Sunweb. ,,Met haar race-intelligentie kan ze van grote waarde zijn voor ons. Janneke kan in bijna alle koersen tot diep in de finale meedoen.''