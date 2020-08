Team Sunweb verrast met komst klassementsrenner Romain Bardet

Ploegleider Iwan Spekenbrink is zeer in zijn sas met de komst van Bardet, die sinds zijn debuut in de Tour de France in 2013 twee keer op het podium stond (2016, tweede, en 2017, derde) en twee keer zesde werd (2014 en 2018). ,,We zijn erg verheugd dat Romain ons team komt versterken. Hij is een geweldige renner met veel mogelijkheden, veelzijdige kwaliteiten en een zeer respectabel palmares.”



Bardet, in de laatste Tour de France (2019) winnaar van de bolletjestrui, is niet alleen een klassementsrenner, maar de renner uit de Auvergne kan ook in eendagswedstrijden uitstekend uit de voeten. Zo pakte hij bij het WK wielrennen in het Oostenrijkse Innsbruck in 2018 het zilver achter wereldkampioen Alejandro Valverde en heeft hij ereplaatsen in Luik-Bastenaken-Luik en Strade Bianche. ,,Ik ben heel blij met deze kans”, zegt Bardet. ,,In mijn keuze was het heel belangrijk dat de ploeg heel modern is en werkt met de laatste technische hulpmiddelen.”