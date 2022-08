Teambaas Christian Horner vol lof na een-tweetje Red Bull: ‘Dit is een buitengewone prestatie’

,,We hebben nog nooit een race gewonnen vanaf de veertiende startplek. Om dan met Max en ‘Checo’ eerste en tweede te worden en ook de snelste raceronde te rijden, is een buitengewone prestatie", jubelde Horner. Verstappen was op zaterdag de snelste in de kwalificatie, maar de wereldkampioen moest naar achteren op de startopstelling omdat hij in België zijn vierde motor van het seizoen gebruikte.

Heel wat andere coureurs kregen op Spa-Francorchamps ook dergelijke gridstraffen. Verstappen startte zodoende vanaf plek 14, maar hij reed in hoog tempo naar voren en domineerde de race in de Ardennen. ,,Een fantastische zege van Max”, zei Horner. ,,Hij was dit weekend een klasse apart. Maar dit is echt een teamzege: van iedereen hier en alle mensen in de fabriek in Milton Keynes. Achter de schermen wordt heel hard gewerkt en dat draagt bij aan een resultaat als vandaag.”