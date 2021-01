Teambaas Haas: Mazepin moet na ‘weerzinwekkende’ video snel volwassen worden

De 21-jarige coureur, zoon van een Russische miljardair, kwam onlangs in opspraak door een filmpje op Instagram, waarop te zien is hoe hij een vrouw op de achterbank van een auto betast. Het filmpje werd snel verwijderd en Mazepin bood zijn verontschuldigingen aan, maar Steiner benadrukt dat de affaire niet volledig afgesloten is.

,,Dit is een jongeman die volwassen moet worden en wij hebben heter zeker intern over gehad en we zullen het er verder over blijven hebben", meldt Steiner. ,,We zeggen niet dat het oké was wat hij heeft gedaan en hebben het ook niet afgedaan. We proberen hem op te leiden en zullen dat in de toekomst blijven doen. Er zullen consequenties volgen als iets vergelijkbaars opnieuw gebeurt.”