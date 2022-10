Teambaas McLaren vraagt in brief om zware straf voor Red Bull: ‘Er moet een sportieve sanctie komen’

Tallon Griekspoor verliest voor vijfde keer op rij in eerste ronde

Tallon Griekspoor is voor de vijfde keer op rij in de eerste ronde van een ATP-toernooi uitgeschakeld. De 26-jarige Nederlander was in Antwerpen niet opgewassen tegen de als vijfde geplaatste Brit Daniel Evans: 3-6, 4-6.

20:01