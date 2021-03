Teambaas over pole Verstappen: ‘Fantastisch om het seizoen zo te beginnen’

Heracles etaleert speciali­teit van het huis ook in oefenduel

26 maart ALMELO - Of het nou in de competitie is, of in oefenduels: Heracles blijft het beste bewaren voor het laatst. Vrijdagmiddag speelden de Almelose last-minute-voetballers met 2-2 gelijk tegen NEC. De gelijkmaker van Heracles viel een minuut voor tijd. Vanzelfsprekend, ben je inmiddels geneigd te zeggen.