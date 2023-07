Teambaas Red Bull onthult details over pijnlijk vertrek Nyck de Vries: ‘Helmut belde hem nog tijdens test Ricciardo’

Wesley Sneijder opnieuw in gesprek met Ajax, nu over rol in technische staf

Ajax is in gesprek met voormalig spelmaker Wesley Sneijder (39) over een rol in de technische staf. Maurice Steijn wil het Ajax-gehalte in zijn staf nog wat verder opkrikken met het binnenhalen van de recordinternational. Vorig jaar voerde Sneijder ook al gesprekken met Ajax over een rol in de directie, maar die gesprekken liepen op niets uit.