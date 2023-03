Teambaas van Nyck de Vries: AlphaTauri wordt niet verkocht door Red Bull

LIVE FA Cup | Erik ten Hag en Manchester United na League Cup-titel tegen West Ham: wie bereikt kwartfina­les?

Manchester United moet, na het feest vanwege de gewonnen League Cup-finale, weer aan de bak. De ploeg van trainer Erik ten Hag neemt het in de achtste finales van de FA Cup, de oudste bekercompetitie ter wereld, op tegen West Ham United. Staan Wout Weghorst en Tyrell Malacia in de basis? De aftrap op Old Trafford is om 20.45 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.