Teambaas Wolff weet nog niet of hij bij Mercedes blijft: ‘Denk er nu heel goed over na’

,,Ik heb het gevoel dat ik nog wel kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van ons in deze sport", zei de Oostenrijker. ,,Eerst ga ik echter nog heel goed bij mezelf na of ik wel zeker weet dat ik dit ook wil. Het is nog te vroeg voor een beslissing. Maar mijn intentie is doorgaan."



Onder leiding van Wolff heerst Mercedes al zes jaar in de Formule 1. ,,Het gaat geweldig maar ik wil voorkomen dat ik terugval naar goed. Want dat is niet goed genoeg. Ooit komt er een moment dat ik het minder ga doen en dat moment wil ik voor zijn. Dat is waar ik nu heel goed over nadenk. Mijn relatie met iedereen in het team is goed. Dat is niet het probleem."



Hoe het team er volgend seizoen uitziet is nog onzeker. Wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hebben een aflopend contract. In verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus is er dit jaar nog geen race verreden.