Teambazen eensgezind over doorgaan GP: ‘Circuit misschien wel veiligste plek in Saoedi-Arabië’

F1-baas Stefano Domenicali heeft vrijdagavond andermaal bevestigd dat het GP-weekend in Saoedi-Arabië doorgaat, ondanks alle onrust in Djedda. Een goede zaak, vonden teambazen Christian Horner en Toto Wolff, ondanks een raketinslag op zo'n tien kilometer afstand.

Tijdens de eerste vrije training ontstonden er rookpluimen die ook op het Jeddah Corniche Circuit duidelijk waarneembaar waren. Een oliedepot van F1-sponsor Aramco werd getroffen door een raketinslag afkomstig van Houthi-rebellen uit Jemen, die de aanval dezelfde middag nog opeisten.

Voorafgaand aan de tweede trainingssessie werd er een meeting gehouden met alle hoofdrolspelers in de paddock en later op de avond gebeurde nog eens hetzelfde. De uitkomst veranderde niet: volgens F1-baas Stefano Domenicali moet er vertrouwd worden op het werk van de lokale autoriteiten en kan het GP-weekend ‘gewoon’ worden voortgezet. ,,Alle families van de coureurs zijn hier, wij en de mensen in de stad zijn veilig”, aldus de Italiaan.

Red Bull-baas Christian Horner zei dat de Formule 1 moet laten zien niet te buigen voor terrorisme. ,,De sport moet hier samen in staan. Elke daad van terreur moet worden afgekeurd en de sport moet niet in een hoek geduwd worden. Een situatie als deze is gewoon niet acceptabel", aldus de Brit tegen Sky Sports.

Ook Toto Wolff kwam met die mening uit het overleg met de teambazen, dat los stond van de bijeenkomst waar alle coureurs samen kwamen. ,,Het was een goede meeting. Ons is verzekerd dat we veilig zijn. Misschien is dit zelfs wel de veiligste plaats waar je op dit moment in Saoedi-Arabië kunt zijn", zei de topman van het team van Mercedes, die eraan toevoegde dat alle teambazen hetzelfde in de situatie stonden.

