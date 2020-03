Teamleden McLaren mogen Australië verlaten

Italiaanse Heraclied (20) opgesloten in Almelo: ‘Familie zit in quarantai­ne’

25 maart ALMELO - Giacomo Quagliata (20) verhuisde twee maanden geleden van Italië naar Almelo. Nu zit de kersverse speler van Heracles moederziel alleen in zijn appartement in Almelo. Zijn familie zit op Sicilië in thuisisolatie. Hoe houdt hij dat vol?