Teams worstelen in Spa met weersvoorspellingen, Verstappen aast op heroveren koppositie

Max Verstappen krijgt meteen in de eerste race na de zomerstop de kans om het momentum in de Formule 1 weer naar zich toe te trekken. Hij jaagt vanaf pole position op zijn eerste zege op zijn geliefde Spa-Francorchamps. Maar rechttoe rechtaan zal de race niet worden.

Door Rik Spekenbrink



De zomer is deze dagen héél ver weg in de Belgische Ardennen. Om de haverklap komt het met bakken uit de hemel. Op de campings, als altijd vol Nederlanders, zijn spontaan nieuwe riviertjes ontstaan en op de parkeerplaatsen - vaak weilanden - zijn tractoren nodig om vastgelopen auto’s los te trekken. Ruim vijf uur voor de race stond er, opnieuw in de stromende regen, al een kilometerslange file vanuit het zuiden op de E42.

Maar Max Verstappen die kans maakt om voor het eerst zijn favoriete Grand Prix te winnen, daar hebben de Nederlandse racefans veel voor over. Hij start vanmiddag vanaf pole position, nadat hij zaterdagmiddag als enige minder dan twee minuten deed over een rondje glibberen op Spa-Francorchamps.

Wisselvallig en onvoorspelbaar

Een regenbui hangt hier altijd in de lucht, maar zo slecht als dit jaar is het al enig tijd niet geweest rond de Grote Prijs van België, traditiegetrouw toch een zomerrace. En behalve wisselvallig is het weer vooral onvoorspelbaar. Ook de teams worstelen ermee, zaterdag kregen twee coureurs op precies hetzelfde moment een totaal tegenstrijdig weerbericht in hun oortjes. Zelfs buienradar is geen betrouwbaar instrument in de heuvels rond Francorchamps.

In die omstandigheden gaat Verstappen proberen zijn achterstand in het kampioenschap weg te poetsen. Na twee ketsers buiten zijn schuld om was de opgebouwde voorsprong van 32 punten na Engeland en Hongarije verdampt; Lewis Hamilton heeft nu acht punten meer. De grote vraag was hoe beide coureurs en teams uit de zomerstop zouden komen. Bij dit vooral natte weer valt de vraag over de krachtsverhouding nog niet te beantwoorden, maar met deze omstandigheden gaan Red Bull Racing en vooral Verstappen tot dusver het beste om.

Hamilton start als derde, hij moest nota bene George Russell in de Williams - wie weet volgend jaar zijn teamgenoot - voor zich dulden. En dan mocht de Brit nog niet klagen, in Q2 wist hij net op tijd de schifting te overleven, nadat het team aan het rommelen was met de banden en hij zelf ook geen vakwerk afleverde.

Volledig scherm Lewis Hamilton © EPA

Het wordt voor Verstappen vandaag hetzelfde recept als gisteren. Op de limiet rijden, niet erover. Een foutje wordt peperduur betaald op dit circuit, en zit in een klein hoekje. Want ook zondagochtend is het regen troef in de Ardennen. En wat gaat Hamilton doen? Neemt hij opnieuw alle risico’s, wetende dat hij anders wellicht weer in de achtervolging moet, met volgende week ook nog een race op Nederlands grondgebied voor de boeg? Of rekent hij erop dat er met elf races te gaan (inclusief België) nog genoeg tijd is om zijn achtste wereldtitel veilig te stellen? Een belangrijke rol ligt er ook voor de pitmuur, snel en juist handelen bij misschien wel steeds wisselende omstandigheden kan ook de sleutel zijn naar succes.

Een nieuw titanengevecht ligt op de loer. Aan hun teamgenoten hebben Verstappen en Hamilton vooralsnog niets. Valtteri Bottas (Mercedes) start door een gridstraf zelfs vanaf plek twaalf. Man tegen man over het fraaie circuit van Spa-Francorchamps, het zou zomaar kunnen. Maar eigenlijk valt er vooraf weinig zinnigs te voorspellen over deze race.