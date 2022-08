Teamsprinters maken weer indruk op EK: ‘Maak ze 's nachts wakker en ze pompen er een nette tijd uit’

Na alles wat er vooraf gezegd en geklaagd is over de ‘te krappe’ baan op het Super EK in München, prolongeerde het gouden olympische trio met Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland op indrukwekkende wijze de titel op het onderdeel teamsprint. In de finale werd Frankrijk met bijna één seconde verschil verslagen.

,,Dit was de eerst keer sinds (de Spelen van) Tokio dat we weer met zijn drieën reden. Dat voelde gelijk heel prettig aan en daar geniet ik van”, zei Lavreysen. Het was na de kwalificatie en ‘halve finale’ voor de mannen alleen even zoeken naar de juiste ‘afstelling’ van hun rit. In de finale hadden ze die te pakken.

De vrouwen die zojuist zilver hadden gewonnen, zagen het vol bewondering aan. ,,Het is toch magistraal wat die drie iedere keer weer neerzetten”, zei Shanne Braspennincx. ,,Maak ze midden in de nacht wakker en ze pompen er een nette tijd uit. De dynamiek die zij met zijn drieën hebben, daar moeten wij ook ooit in de buurt zien te komen.”

De vriendin van Hoogland kon vrijdag in ieder geval leven met de tweede plaats. ,,Het verschil was in de finale weer wat kleiner.” Mede dankzij een ultieme omzetting. Hetty van de Wouw en zij verwisselden van positie. ,,Dat leverde uiteindelijk de snelste tijd van het toernooi”, zo zei Van de Wouw, ook tevreden te zijn met haar eigen prestaties in München.

De kracht van de Nederlandse vrouwen ligt hem met name ook in de wissels. ,,Wij zijn normaal van de krappere aflossingen en op deze korte baan was daarvan geen sprake.” Met het oog op het WK liggen daar volgens Braspennincx dan ook kansen.

Voor Braspennincx is het toernooi afgelopen. Van de Wouw gaat zondag verder met het sprinttoernooi. ,,Eerst in de kwalificatie alles geven in de 200 meter en daarna in de ritten zo snel mogelijk de kop pakken. Een andere tactiek zal er niet zijn.”