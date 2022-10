Teamsprinters naar finale WK baanwielrennen tegen razendsnel Australië

De Nederlandse teamsprinters hebben hebben zich op de openingsdag van de WK baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines geplaatst voor de finale. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland waren zowel in de kwalificaties als in de eerste ronde echter niet het snelste team.

De Nederlandse sprinters realiseerden na een valse start een tijd van 41,993 in de kwalificaties. In de eerste ronde werd met een tijd van 41,747 tegenstander China overtuigend verslagen.

Australië was echter tot twee keer toe sneller: 41,896 in de kwalificaties en 41,630 in de eerste ronde. De finale, die later vanavond wordt verreden, belooft daarom heel spannend te worden.

Het Nederlandse trio veroverde de afgelopen vier jaar de wereldtitel en is de regerend olympisch kampioen.

Baanrensters strijden voor brons

De Nederlandse teamsprintsters gaan op de openingsdag van de WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines strijden om het brons.

In de eerste ronde waren Kyra Lamberink, Shanne Braspennincx en Steffie van der Peet in 46,529 seconden weliswaar te snel voor Japan, maar in de andere drie races waren Duitsland (45,983, een wereldrecord) en China (46,458) sneller. Zij rijden de finale. Het Oranje-drietal gaat met Groot-Brittannië strijden om het brons.

In de kwalificaties was het Nederlandse trio nog goed geweest voor de tweede tijd (46,643) achter titelverdediger Duitsland.

Het toernooi gaat voor de teamsprinters na 20.30 uur verder. De finales volgen na 21.15 uur.

Opnieuw WK-zilver Van der Duin

Net als een jaar eerder sprintte de 21-jarige Maike van der Duin op het WK baanwielrennen naar het zilver op de scratch. Net als vorig jaar in Roubaix moest ze ook nu na 40 ronden de Italiaanse Martina Fidanza voor zich dulden. Van der Duin ging twee ronden voor het einde aan, zag Fidanza nog over zich heen komen, maar bleef met een ultieme krachtsinspanning de rest van het veld voor.

,,Toen Fidanza kwam, heb ik de sprint van mijn leven gereden. Ik heb nog nooit zo dubbel gezien. Vorig jaar werd ik ook tweede en was het heel onverwachts, maar misschien ben ik nu nog wel blijer dan vorig jaar. Dit is een kroon voor de waar we afgelopen jaren mee begonnen zijn. Dit geeft heel veel motivatie. ’’

Van der Duin combineert de baan met een carrière op de weg. Afgelopen twee seizoenen reed ze voor Le Col - Wahoo en droeg deze zomer in de Tour de France Femmes twee dagen in de trui voor beste jongere. Volgend jaar stapt ze over naar Canyon-Sram.

Eerder op haar eerste WK dag reed Van der Duin met de Nederlandse achtervolgingsploeg naar een zesde tijd en plaatste zich zo voor de finaledag. Dit WK rijdt ze de verder de koppelkoers en het omnium, het onderdeel waar ze op de Olympische Spelen van 2024. Van der Duin, met haar nagels oranje en wit gelakt: ,,Het omnium is het allerbelangrijkste. Maar dit is een mooi begin.’’

